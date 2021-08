per Mail teilen

Die Richter des Amtsgerichts in Bad Kreuznach haben im sogenannten Hundehalsband-Prozess ihr Urteil gesprochen: Die Mutter muss zwei Jahre und sechs Monate ins Gefängnis.

Ihren Lebensgefährten verurteilten die Richter zu zwei Jahren auf Bewährung. Die Vorsitzende Richterin sah es als erwiesen an, dass die Frau zusammen mit ihrem Lebensgefährten die damals zehnjährige Tochter massiv geschlagen und mit einem Elektro-Hundehalsband gequält hatten. das Kind hatte auch sein Erbrochenes essen müssen. Da die Mutter nach Ansicht des Gerichts die treibende Kraft gewesen sei, falle ihre Strafe höher aus und werde nicht zur Bewährung ausgesetzt, so die Richterin.

Angeklagte hatten Vorwürfe bestritten

In dem Prozess hatten die beiden Angeklagten immer wieder die Vorwürfe bestritten. Die Mutter und ihr Lebensgefährte waren mehrfach bei ihren Aussagen in Tränen ausgebrochen, so dass die Verhandlung unterbrochen werden musste. Beide beteuerten, dass sie nicht verstehen könnten, warum das Mädchden diese Vorwürfe erhoben hat.

Staatsanwaltschaft hatte höhere Strafe gefordert

Die Staatsanwaltschaft forderte in ihrem Pladoyer drei Jahre Gefängnis für die Mutter, die sie als Hauptschuldige ausgemacht hatte. Ihr Lebenspartner sollte für zwei Jahre und acht Monate ins Gefängnis. Er habe mitgemacht und die Mutter nicht gestoppt.

Der Verteidigung führte dagegen ins Feld, dass ihre Mandanten durch die Medien vorverurteilt worden seien. Auch zweifelte der Verteidiger die Qualität des Gutachtens zur Glaubwürdigkeit des Kindes an. Es habe keine Beweise für die Misshandlungen gegeben. Deshalb forderte er eine Strafe von unter zwei Jahren beziehungsweise Freispruch.

Gutachten zur Glaubwürdigkeit des Kindes

Der Prozess vor dem Bad Kreuznacher Amtsgericht hatte Anfang Juli begonnen. Allerdings war das eine Neuaufnahme des Verfahrens. Bereits beim ersten Prozessauftakt 2020 hatten die Mutter und ihr Lebensgefährte die Vorwürfe des Kindes als "hanebüchen" bezeichnet. Die Tochter phantasiere.

Deshalb musste ein aufwendiges Gutachten erstellt werden. Darin kamen Experten zu dem Schluss, dass sich ein zehnjähriges Kind solch grausame Taten nicht ausdenken könne. Das Verfahren wurde daraufhin Anfang Juli weitergeführt. Dieses Gutachten sei von enormer Bedeutung, so die Vorsitzende Richterin in ihrer Urteilsbegründung weil die Verurteilung vor allem auf den Zeugenaussagen des Mädchens beruhe.

In psychologischer Behandlung

Das Mädchen ist heute 13 Jahre alt und lebt seit inzwischen zweieinhalb Jahren bei einer Pflegefamilie. Sie selbst hat ihre Aussagen vor Gericht unter Ausschluss der Öffentlichkeit gemacht. Die Pflegemutter erzählte, dass das damals abgemagerte Kind inzwischen zugenommen habe. Aber das Kind sei in psychologischer Behandlung, weil es bis heute ein gestörtes Verhältnis zum Essen habe.