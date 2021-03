per Mail teilen

Das Mainzer Amtsgericht hat einen Mann aus Worms wegen Diebstahls zu einem Jahr und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Das teilte das Amtsgericht mit. Der Mann wurde in fünf Fällen schuldig gesprochen, Frauen in Worms die Handtasche gestohlen zu haben. Dabei hatte er rund 1000 Euro abkassiert. Geld, mit dem er seine Drogensucht finanzierte, so das Gericht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.