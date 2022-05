Haftstrafen für Drogen-Schmuggel im 40-Tonner

per Mail teilen

Zu mehrjährigen Haftstrafen hat das Mainzer Landgericht drei Männer und eine Frau wegen Drogenhandels verurteilt. Laut Gericht hatten sie knapp 120 Kilogramm Marihuana aus Belgrad ins Rhein-Main-Gebiet geschmuggelt. Versteckt in einer eingebauten "doppelten Decke" eines 40-Tonners wurden die Drogen ins hessische Mörfelden-Walldorf gebracht. Dort sollten sie weiter verteilt werden. Doch bevor es soweit kam, griff die Polizei im Oktober zu. Als hauptverantwortlich für den Drogenhandel sah das Gericht jetzt einen Mann aus Alzey an, der deshalb zu acht Jahren Haft verurteilt wurden. In seiner Wohnung wurden weitere Drogen sowie Waffen und über 160.000 Euro Bargeld gefunden. Die Verlobte des Mannes muss drei Jahre ins Gefängnis, zwei weitere Komplizen erhielten drei Jahre und zehn Monate sowie zwei Jahre auf Bewährung. Die Angeklagten hatten die Taten teilweise gestanden. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.