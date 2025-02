Die CDU-Politikerin Ursula Groden-Kranich aus Mainz zieht kurz vor Ende der Legislaturperiode noch in den Bundestag ein. Grund ist der Tod ihres Parteikollegen Erwin Rüddel.

Bei Ursula Groden-Kranich überwiegt die Trauer über den Tod ihres Parteikollegen. Vor Monaten hätte sie sich natürlich darüber gefreut, nachzurücken. Zum Beispiel, weil jemand einen anderen Job oder ein anderes Amt angenommen habe. "Allerdings nicht weil jemand stirbt", sagte Ursula Groden-Kranich im Gespräch mit dem SWR.

Ich bin nach wie vor absolut traurig.

Als die Mainzer Politikerin am Montag auf dem CDU-Bundesparteitag vom Tod ihres Parteikollegen Erwin Rüddel erfahren hat, sei ihr sofort klar gewesen, dass sie für ihn in den Bundestag nachrücken wird.

Schließlich sind alle CDU-Kandidaten, die bei der letzten Bundestagswahl in der Landesliste vor ihr standen, schon im Bundestag. In der nächsten Woche findet in Berlin bereits die letzte Sitzungswoche vor der Bundestagwahl am 23. Februar statt.

Ursula Groden-Kranich war bereits neun Jahre im Bundestag

Groden-Kranich war bereits von 2013 bis 2021 im Deutschen Bundestag und kandidiert aktuell im Wahlkreis Mainz erneut für das Parlament.