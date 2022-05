Nachbildung von Urpferd enthüllt

Das Naturhistorische Museum in Mainz hat eine neue Attraktion. Zu sehen ist eine Nachbildung zweier Urpferdchen - eine Stute mit ihrem Fohlen. Das Muttertier ist gerade mal 50 Zentimeter groß. Urpferde lebten vor etwa 44 Millionen Jahren in der Eifel. Nach Angaben des Museums ernährten sie sich in erster Linie von Blättern und anderem weichen Grün. 1991 wurden im Eckfelder Maar im Kreis Bernkastel-Wittlich Fossilien von diesen Tieren gefunden. Der spanische Künstler Ramon Lopez hat die Stute und ihr Fohlen in mühevoller Kleinstarbeit rekonstruiert. Die neuen Urpferde sind Teil einer Ausstellung über die Entwicklung des Pferdes.