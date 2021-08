Urlaubs- und Wellnesshotels in Rheinhessen und an der Nahe sind derzeit angesagt. Insbesondere in den ländlichen Regionen liegt die Auslastung der Hotels laut Dehoga auf dem Niveau von vor der Corona-Pandemie.

Der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga, Haumann, sagte, die meisten Urlauber kämen aus Deutschland. Er sehe in diesem Zusammenhang auch einen längerfristigen Trend, der gute Chancen für die Hotels in Rheinhessen und an der Nahe biete. Gefragt seien derzeit vor allem Hotels und Pensionen, die viel Platz böten. auch die Natur drumherum spiele eine wichtige Rolle.

Schwierig sei die Situation dagegen bei den Tagungshotels. Sie haben nach Angaben von Haumann verglichen mit den Jahr 2019 maximal ein Viertel der Gäste. Der Dehoga-Chef rechnet auch nicht damit, dass sich dieser Trend in absehbarer Zeit umkehren lässt. Unternehmen hätten gelernt, dass Tagungen auch online machbar seien. Haumann sagte dem SWR, dass viele Hotels ihren Tagungsbetrieb bereits teilweise zugunsten einer touristischen Nutzung zurückgefahren hätten.

Wegen Corona fehlt Hotel-Personal

Probleme mache den Hotels und der Gastronomie weiterhin fehlendes Personal - insbesondere in den Städten. Als Beispiel nennt Haumann etwa die Universitätsstadt Mainz. Weil bisher die meisten Lehrveranstaltungen online und nicht in Präsenz durchgeführt werden, seien viele Studierende noch gar nicht in der Stadt. Und gerade sie seien es, die häufig in der Gastronomie aushelfen würden.