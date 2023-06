In Wiesbaden, Frankfurt oder Darmstadt können Studierende ihr Semesterticket zum Deutschlandticket upgraden. Die Mainzer müssen noch warten.

Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) bietet Studierenden seit 1. Juni ein Upgrade des Semestertickets an. Wer es als Deutschlandticket nutzen möchte, muss zusätzlich die Differenz bezahlen, die zwischen dem monatlichen Betrag für das Semesterticket und dem Deutschlandticket liegt. An der Hochschule Rhein-Main informiert der Allgemeine Studierendenausschuss (AstA) bereits auf der Homepage über das Angebot.

AStA in Mainz verhandelt noch

An den Mainzer Hochschulen und an der Uni könnte es noch bis zum Beginn des Wintersemesters dauern, bis die Semestertickets in Deutschlandtickets umgewandelt werden können, heißt es von Seiten des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA). Man befinde sich noch in Gesprächen mit den einzelnen Verkehrsunternehmen und hoffe, dass vielleicht schon im Juli eine Lösung gefunden werde. Versprechen könne der AStA aber nichts.