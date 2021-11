Coronazahlen steigen in der Region

Die Corona-Zahlen sind in der Region Rheinhessen-Nahe in den vergangenen Tagen weiter angestiegen. Die höchste Inzidenz hat die Stadt Worms mit 335, die niedrigste, Mainz, mit 185. Der Wert, der angibt, wie viele Menschen im Krankenhaus behandelt werden müssen, hat zwar in der Region noch nicht die kritische Marke überschritten. Aber der Anteil der Patienten, die auf Intensivstationen behandelt werden müssen, ist seit Donnerstag in einigen Regionen über dem Grenzwert, und zwar in den Landkreisen Alzey-Worms und Bad Kreuznach. Im Kreis Alzey-Worms gab es in der vergangenen Woche viele Neuinfektionen in Schulen und Kitas. Auch in einem Seniorenheim in Worms gibt es mehrere Fälle. Wenn die Zahlen auch landesweit weiter hoch bleiben, könnte schon am Montag die Warnstufe 2 gelten. Dann dürfen weniger nicht-immunisierte Menschen in Restaurants oder zu Veranstaltungen.