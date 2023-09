Nach den Gewittern mit starkem Hagel haben Winzer in der Region rund um Worms hohe Ernteausfälle. Der Schaden in den Weinbergen ist hoch.

Markus Schneickert ist verzweifelt. Für den Winzer aus Worms war das Unwetter am Dienstagabend ein Albtraum.

"Es ist eine Katastrophe. Gestern um viertel nach sieben haben sich die Tore der Hölle geöffnet."

Die Weinberge seien zerstört, die Ernte eigentlich teilweise nicht mehr vorhanden, erzählt Schneickert. "Das Schlimmste ist eingetroffen, was eintreffen kann."

An den Reben seien keine Blätter mehr dran, die Trauben eigentlich zu 100 Prozent zerstört. "Wenn man die nächsten ein, zwei Tage in die Weinberge fahren kann, aktuell ist es ja sehr nass und bodenlos, dann kann man vielleicht noch was retten", sagt Schneickert.

Auch über Rheinhessen zogen Hagelschauer. Laut Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd kann bislang aber noch nicht abgeschätzt werden, wie hoch und wie flächendeckend Schäden aufgetreten sind. In Einzelfällen könnte es - wie in Worms - zu Ernteausfällen kommen. Dem Winzerverband zufolge, haben viele der Winzerinnen und Winzer eine Hagelversicherung, die in den meisten Fällen auch zahlt.

In Worms wurden durch das Unwetter mehrere Gebäude beschädigt. Nach Angaben von Wetter-Experte Jörg Kachelmann waren die Hagelkörner teilweise über 5 Zentimeter groß.

Kitas und Schule in Worms mussten schließen

Unter anderem waren eine Schule, zwei Kitas und das Klinikum Worms betroffen. An der Paternusschule in Worms-Pfeddersheim sei ein erheblicher Schaden am Dach entstanden. Der Unterricht an der Grundschule fiel deshalb am Mittwoch aus.

Für die Schülerinnen und Schüler der Paternus-Grundschule Worms fiel aufgrund des Unwetters am Mittwoch die Schule aus. SWR

Die Stadt Worms meldete zudem weitere Schäden an den nahe gelegenen Kitas Sonnenschein und Villa Kunterbunt. Auch sie blieben geschlossen.

Hagelschäden am Klinikum Worms

Im Klinikum Worms hatte Hagelschlag die Dachfenster oberhalb der Operationssäle zerstört. Das Technische Hilfswerk konnte sie provisorisch verschließen. Laut der Stadt Worms war das Klinikum am Mittwochmorgen nach einer vorübergehenden Beeinträchtigungen wieder voll einsatzfähig.

Auch in den Keller des Rathauses war laut Stadt Wasser gelaufen. Weitere öffentliche Gebäude würden auf Schäden untersucht.

Im Raum Mainz hat der Starkregen ebenfalls zu vielen Einsätzen der Feuerwehr geführt. Größere Schäden gab es hier nach Angaben der Feuerwehr aber nicht.

Erneut betroffen war das Tierheim Mainz. Hier war bereits beim letzten Untwetter Wasser in die Räume gelaufen.