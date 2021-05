Starker Regen und kräftige Windböen haben gestern Abend im Raum Bad Kreuznach, in Mainz und in Teilen Rheinhessens zu mehreren Einsätzen von Polizei und Feuerwehr geführt. Verletzt wurde niemand. Ein umgestürzter Baum versperrte in Bad Kreuznach eine Straße und musste auseinander gesägt werden. In einem Gewerbegebiet, ebenfalls in Bad Kreuznach, stand eine Straße etwa 40 Zentimeter unter Wasser. Äste knickten ab, Autos wurden laut Polizei beschädigt, außerdem kippten Bauzäune um. Nach etwa 45 Minuten sei alles wieder vorbei gewesen, hieß es am Montagmorgen von Seiten der Mainzer Polizei.