Ein heftiges Hagelgewitter ist am Nachmittag über das Nahetal gezogen und hat Straßen teils unpassierbar gemacht. Wassermassen drückten Gullydeckel hoch.

Ein Hagelgewitter ist am Freitagnachmittag über den Raum Bad Kreuznach gezogen. Die Polizei berichtet von überschwemmten Straßen, hochgedrückten Gullydeckeln und vollgelaufenen Kellern. In Bingen, Simmertal und anderen Orten waren viele Straßen weiß vor Hagel. Die Hagelkörner waren zum Teil so groß wie Zwei-Euro-Stücke.

Vollgelaufene Keller in Monzingen

In kürzester Zeit fiel so viel Regen, dass in manchen Orten wie Münster-Sarmsheim oder Meddersheim das Wasser die Gullydeckel hochdrückte. In Monzingen liefen einige Keller voll. In Stromberg stand nach Angaben der Einsatzkräfte in fast jeder Straße das Wasser. Die B41 bei Bad Sobernheim war an der Abfahrt Nußbaum komplett überschwemmt. Wie die Polizei Mainz mitteilte, kam es trotz der Umstände nirgendwo zu Unfällen.

Wasser läuft in Impfzentrum in Bad Sobernheim

Eine Straße in Bad Sobernheim wurde so stark überflutet, dass das Wasser in das dortige Landesimpfzentrum lief. Teilweise fiel der Strom aus. Nach Angaben der Feuerwehr konnte der Impfbetrieb aber dennoch weitergeführt werden. Die Kühlung der Impfstoffe sei zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen. In Bad Sobernheim liefen außerdem rund 20 Keller voll.

Unwetter an Fronleichnam

Schon am Donnerstag hatte es in Teilen von Rheinland-Pfalz heftige Gewitter gegeben. In Talling (Kreis Bernkastel-Wittlich) mussten vier Häuser nach Starkregen von Schlamm befreit werden. Vollgelaufene Keller und Unterführungen gab es auch in Braubach (Rhein-Lahn-Kreis) und im benachbarten Kamp-Bornhofen. In Kaiserslautern wurde die Technik des Warmfreibads beschädigt.