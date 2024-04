per Mail teilen

Mehrere umgestürzte Bäume, ein Autounfall und ein Fehlalarm: In der Region Bad Kreuznach hat es am Freitagabend ein lokales Unwetter mit Starkregen und Sturmböen gegeben.

Die Polizei musste nach eigenen Angaben zu mehreren Einsätzen ausrücken. In Hargesheim stürzte ein Baum auf ein Gebäude. Der Dachstuhl und die Decke wurden schwer beschädigt. Eine Wohnung ist laut Polizei nicht mehr bewohnbar.

Zwischen Altenbamberg und Bad Münster am Stein-Ebernburg fiel ein Baum auf die Bahngleise. Es gab wegen der regennassen Straßen auch einen Auffahrunfall auf der B420. Immerhin: Bisher gibt es keine Meldungen über Verletzte.

Fehlalarm in Schule ausgelöst

In der Realschule plus in Langenlonsheim wurde ein Alarm ausgelöst. Eine Überprüfung des Schulareals blieb ohne Ergebnis. Die Polizei geht daher von einem Fehlalarm aus, der vermutlich durch die starken Sturmböen ausgelöst wurde.