Eine Verkettung unglücklicher Umstände könnte der Grund für den schweren Busunfall Ende November in Wiesbaden gewesen sein. Eine Erklärung, wie sie der Wiesbadener Kurier beschrieben hat, halten Experten für realistisch.

Der Unfall im letzten November war von einem sogenannten Niederflurbus verursacht worden. Dieser senkt sich an der Haltestelle ab, um das Einsteigen zu erleichtern. Dabei, so berichtete der Wiesbadener Kurier, könnten sich Bus und Bordstein verkeilt haben, die Tür des Busses habe sich nicht schließen lassen. Sicherheitshalber kann der Bus deshalb nicht losfahren. Diese Bremse lässt sich aber von Hand lösen. Möglicherweise hat der Fahrer Gas gegeben und gleichzeitig die Bremse gelöst. So könnt der Bus nach vorne geschossen sein. Ein solches Szenario hatten Zeugen berichtet. Insgesamt 60 Zeugen wurden und werden noch befragt.

Gutachten in Arbeit

Ein Gutachten, das diesen Ablauf bestätigen könnte, ist aber noch in Arbeit. Darin soll dann auch geklärt werden, welche Fehler der Busfahrer eventuell gemacht hat. Gegen den 65-jährigen wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung im Straßenverkehr ermittelt.

Ein Toter, viel Verletzte

Am 21. November 2019 hatte der Bus an einer Haltestelle vor dem Wiesbadener Hauptbahnhof gehalten. Dort fand nach Angaben der Polizei ein Fahrerwechsel statt. Danach raste der Bus plötzlich los, quer über eine Kreuzung in den Verkehr. Er rammte sechs Autos und einen Bus und erfasst an einer anderen Haltestelle mehrere Menschen. Ein Mann starb, 23 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt.