Mainzer Eltern schlagen wegen Omikron Alarm

Seit Dezember findet in einer vierten Klasse der Grundschule Schillerschule in Mainz-Weisenau kein geregelter Unterricht mehr statt.

Und genau das beklagt jetzt ein Vater eines Schülers der Grundschule. Er hat nun einen Brief ans Bildungsministerium und die Stadt Mainz geschrieben.

Schule sieht für den zehnjährigen Sohn von Martin Brenn aus Mainz-Weisenau im Moment meistens so aus: Morgens drucken die Eltern einige Arbeitsblätter aus, die von dem Jungen dann ausgefüllt werden müssen. Die Blätter bekommt er zuvor von der Schule geschickt. Seine Eltern können ihm bei den Aufgaben nicht helfen, da sie selbst im Home-Office arbeiten müssen. Ist alles erledigt, spielt der Zehnjährige allein in seinem Zimmer, liest oder zockt ein Computerspiel.

Klassenlehrerin seit Dezember krank

Seit Anfang Dezember fällt die Klassenlehrerin der 4a krankheitsbedingt aus. Am Anfang gab es zum Teil noch Vertretungsunterricht. Doch durch zahlreiche Coronafälle, auch er selbst war positiv, hat der Sohn von Martin Brenn nun seit fünf Wochen keinen regelmäßigen Unterricht mehr in der Schule gehabt.

Der Eingang der Schillerschule in Mainz-Weisenau. SWR Rabea Amri

Angespannte Lage bei Eltern und Schulkindern

In der Woche vor den Winterferien hieß es dann plötzlich, dass der Unterricht an drei Tagen wieder komplett ausfällt. Martin Brenn und seiner Familie reichte es: Er schrieb ans Bildungsministerium und die Stadt Mainz. Seine Befürchtung: dass die Kinder große Probleme bekommen, wenn es im Sommer für sie auf die weiterführende Schule geht.

Die Motivation sei bei allen dahin, klagt er. "Ich habe das Gefühl, mein Sohn weiß gar nicht mehr richtig, was Schule ist. Was es bedeutet, Hausaufgaben zu machen und eigenständig zu lernen und vor allem: warum er das machen soll."

"Home-Office und Schule gleichzeitig ist einfach schwierig."

Auch von anderen Eltern habe er gehört, wie schwierig die Situation zu Hause für viele Familien gerade ist: "Dadurch, dass die Eltern aufgefordert sind, sich ums Lernen der Kinder zu kümmern, gibt es viel Stress in den Familien."

Martin Brenn ist Vater eines Kindes an der Grundschule in Mainz-Weisenau. SWR Rabea Amri

Omikron-Welle sorgt an Schulen für Probleme

Von den knapp 50.000 Lehrkräften, die es in Rheinland-Pfalz gibt, waren kurz vor Ferienbeginn rund 1.300 mit dem Coronavirus infiziert, berichtet die zuständige Behörde, die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion. Außerdem gebe es fast die gleiche Zahl an Corona-Verdachtsfällen unter Lehrern und Lehrerinnen.

Dass die Omikron-Welle an vielen Schulen zu großen Problemen führen würde, sei von vorneherein klar gewesen, sagt Landeselternsprecher Reiner Schladweiler. Es herrsche ohnehin schon akuter Lehrkräftemangel. Die Situation der 4a an der Schillergrundschule in Mainz-Weisenau sei keine Einzelerscheinung, so Schladweiler. Er kenne etliche ähnliche Fälle.

Nach den Winterferien wieder normaler Unterricht?

Das Bildungsministerium bestätigt auf SWR-Anfrage den Unterrichtsausfall an der Weisenauer Schule. Neben den Lehrern und Lehrerinnen, die wegen Krankheit oder Quarantäne ausfielen, hätten zwei weitere Lehrkräfte die Schule kurzfristig verlassen. Deshalb habe man an einzelnen Tagen auf Fernunterricht umstellen müssen, schreibt das Ministerium in einer Stellungnahme.

Nach den Winterferien soll die Klassenlehrerin der 4a zurückkommen. Dann würde der Unterricht wieder ganz regulär stattfinden. Laut Ministerium könne deshalb davon ausgegangen werden, "dass die Schülerinnen und Schüler gut vorbereitet in die weiterführende Schule wechseln".

Martin Brenn ist sich da nicht sicher. Er befürchtet, dass es lange dauern wird, bis die Kinder die Defizite wieder aufgeholt haben. Deshalb wünscht er sich, dass genau ermittelt wird, wo die einzelnen Schüler und Schülerinnen in den verschiedenen Fächern stehen. Nur so könnten sie individuell und gezielt gefördert werden.