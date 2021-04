Die Unternehmen in Rheinland-Pfalz kritisieren die Regelung der Bundesregierung zum Schutz vor Corona-Ansteckung am Arbeitsplatz. Bundesarbeitsminister Heil hat die Unternehmen verpflichtet, ihren Beschäftigten regelmäßig Tests anzubieten.

"Die Angebotspflicht von Selbsttests für Unternehmen ist ein politischer Akt der Verzweiflung", schreibt die Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz (LVU). "Nach misslungener Impfstoffbeschaffung, nutzloser Corona-Warn-App und einem gescheiterten Osterlockdown wartet die Bundesregierung nun mit einer einseitigen Verpflichtung auf. Laut RKI konnten in der letzten Woche 92 Prozent der Infektionen keinem Ansteckungsort zugeordnet werden. 15 Monate nach Pandemieausbruch tappt die Politik immer noch im Dunkeln."

Bundesarbeitsminister weist Unternehmen an

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kündigte am Dienstag an, die Arbeitgeber würden verpflichtet, ihren Beschäftigten mindestens einmal pro Woche einen Coronatest anzubieten. Und zwar dann, wenn diese am Arbeitsplatz präsent sein müssten. Die Kosten für die Tests sollen die Unternehmen tragen. Die Verordnung werde kommende Woche in Kraft treten, sie sei vom Bundeskabinett beschlossen. Vier von zehn Beschäftigten bekämen derzeit kein Testangebot, sagte Heil. Diese Lücke sei zu groß.

Rheinland-pfälzische Unternehmer sind sauer

Die rheinland-pfälzischen Unternehmerverbände (LVU) kontern: "Dort, wo Tests in Betrieben angeboten werden, nutzen derzeit weniger als die Hälfte der Betriebszugehörigen diese Möglichkeit." Die LVU kritisieren, Bundesarbeitsminister Heil hätte auch die Beschäftigten in die Pflicht nehmen müssen.

Es könne nicht sein, dass die Unternehmen die alleinige Verantwortung trügen. "Die Betriebe können nur einen weiteren Beitrag leisten, wenn die Beschäftigten im gleichen Zug zur Nutzung der Testmöglichkeiten verpflichtet werden. Wenn Testverweigerer positiv am Arbeitsplatz erscheinen, ist niemandem geholfen."

Die Unternehmen forderten eine rechtssichere und nachhaltig finanzierte Teststrategie. Zudem müsse der Staat endlich bei der Beschaffung von Tests und Impfstoff in die Gänge kommen.

Auch Bund der Selbständigen kritisiert Testpflicht

Auch der Bund der Selbständigen Rheinland-Pfalz & Saarland e.V. hat eine generelle Testpflicht in Betrieben kritisiert. Tests würden schon von vielen Unternehmen angeboten und praktiziert. Allerdings sollten Betriebe wie bisher ihre Mitarbeiter freiwillig testen lassen können.

Weiter hieß es, dass bei einem verpflichtenden Angebot durch die Arbeitgeber sich auch die Arbeitnehmer dann testen lassen müssten. Man könne nicht die ganze Last den Unternehmen aufbürden. Der Bund der Selbständigen vertritt in den beiden Bundesländern rund 2.200 kleinere und mittelständische Unternehmen.

Unternehmen in Rheinland-Pfalz bieten schon Tests an

Etliche große Unternehmen in Rheinland-Pfalz bieten derzeit ihren Mitarbeitern schon Corona-Tests an. Beim Chemiekonzern BASF können sich Beschäftigte, die regelmäßig am Standort anwesend sein müssen, einmal pro Woche selbst testen. Seit Mitte Oktober seien zudem alle, deren Tätigkeit es erlaube, im Homeoffice, so eine Sprecherin.

Bei Boehringer Ingelheim gibt es ebenfalls Tests - entweder Antigen-Schnelltests durch den Arbeitsmedizinischen Dienst oder Selbsttests. Seit gut einem Jahr arbeiten rund 70 Prozent der Belegschaft von zu Hause aus.

Beim Mainzer Spezialglashersteller Schott bekommen die Mitarbeiter im Homeoffice einen Corona-Selbsttest pro Woche und die Beschäftigten an den Standorten zwei. Homeoffice wurde den Mitarbeitern in der Verwaltung angeboten, davon Gebrauch machen 70 bis 80 Prozent.

Bei der Versicherungsgruppe Debeka mit Hauptsitz in Koblenz arbeiten nach eigenen Angaben derzeit 95 Prozent der 16 000 Beschäftigten im Homeoffice, daher bestehe kaum Notwendigkeit für Tests im Unternehmen. Mitarbeiter könnten aber freiwillig in ein DRK-Zentrum direkt neben dem Firmensitz gehen.

Auch die Bitburger Brauerei sieht sich gerüstet, ihren Beschäftigten genügend Tests anzubieten. Man habe bereits vor Monaten ausreichend Schnelltests beschafft. Seit März 2020 setze man ohnehin auf Homeoffice, wo immer es möglich sei, hieß es.