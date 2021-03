Stephan Denzer wollte als neuer Chef die deutschlandweit bekannte Mainzer Kleinkunstbühne "unterhaus" mit neuen Formaten und Projekten beleben. Jetzt bedroht die Corona-Krise seine Pläne.

Stephan Denzer, der beim ZDF Comedy-Formate wie die "heute-show" mit aufgebaut hat, wollte mit ganz neuen Formaten die junge, internetaffine Generation für die bekannte Mainzer Institution begeistern, experimentieren und ein festes Ensemble aufbauen. Doch nun hat ihm die Corona-Krise einen kräftigen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Kleinkunstbühne ist - wie andere Theater auch - seit Mitte März geschlossen und in ihrer Existenz bedroht.

Kämpft um seine Ideen in der Corona-Krise: "unterhaus"-Chef Stephan Denzer dpa Bildfunk Picture Alliance

Neue Youtube-Talk-Show mit Mainzer Kabarett-Prominenz

Mit dem Aufruf #helftdemunterhaus versuchen das "unterhaus" und seine Fans, an Spenden und Einnahmen zu kommen. Aus purer Not habe er zudem ein Online-Talk-Format "Kabarett for Krise" auf die Beine gestellt, sagt Denzer im Gespräch mit der Deutschen Presseagentur (dpa). Die in Mainz lebenden Kabarettisten Tobias Mann, Frank-Markus Barwasser (alias Erwin Pelzig) und Lars Reichow wollen dem Ausnahmezustand und der Krise mit Humor trotzen. Die kabarettistische Talk-Show wird von Ostersonntag an (18.00 Uhr) auf dem neuen Youtube-Channel des "unterhauses" zu sehen sein.

"Neun Monate Entwicklungsarbeit liegen brach, Einnahmen fallen aus, es wird schwerer, Sponsoren zu finden." Stephan Denzer, Geschäftsführer Mainzer "unterhaus"

Schon vor der Corona-Krise sei die Situation ernst gewesen, sagt Denzer. "Nun wurden fast alle Neuentwicklungen verlegt, überholt oder verschoben. Neun Monate Entwicklungsarbeit liegen brach, Einnahmen fallen aus, es wird schwerer, Sponsoren zu finden." Doch Denzer glaubt an die Zukunft der Kleinkunstbühne. "Satire, Kabarett und Comedy haben immer noch eine große Wirkung und einen großen Stellenwert." Bei Auftritten von Kabarettisten wie Urban Priol, Jochen Malmsheimer, Lars Reichow und Tobias Mann sei das "unterhaus" schnell ausverkauft. "Denen haben wir unheimlich viel zu verdanken", sagte Denzer.

Mainzer "unterhaus" hat den Kabarettisten Urban Priol und Tobias Mann (r) viel zu verdanken. (Archivbild) dpa Bildfunk Picture Alliance

Neue Formate müssen warten

Seine ehrgeizigen Pläne, junge Kabarettisten aufzubauen und neue Formate zu etablieren, müssen nun auf das Ende der Ausgangsbeschränkungen warten. So etwa die Comedy-Dating-Show "Match me if you can", die eigentlich Mitte April im "unterhaus" starten sollte. "Eine Show für Singles, Paare und für Paare, die wieder Singles werden wollen", erläutert er das Konzept.

Der 52-Jährige hat weiter fest das jüngere Publikum im Blick, will es für die traditionsreiche Institution "unterhaus" gewinnen. Mit der Agentur Luups Science-Slam hat Denzer "Megaschlau!" erfunden. Die vier wichtigsten Abiprüfungsthemen werden an vier Abenden von je drei Science-Slammern lustig erklärt. Ihre Einlagen sollen sich als Youtube-Video wiederfinden und so alle möglichen junge Menschen anziehen. "Das 'unterhaus' soll über Youtube in einer neuen Generation zu sehen sein", beschreibt Denzer seine Vision.

Das liegt nun erstmal auf Eis. Er will aber trotzdem versuchen, mitten in der Corona-Krise ein eigenes Ensemble mit jungen Leuten aufbauen. Die Idee: "Das Ensemble könnte dann auch aus Mainz herausgehen oder im Netz aktiv werden." Die Castings laufen bereits.