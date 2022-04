Universität gibt Nigeria Bronze-Kopf zurück

per Mail teilen

Die Mainzer Johannes Gutenberg-Universität will bald eine Bronzeskulptur aus dem ehemaligen Königreich Benin an Nigeria zurückgeben, von wo sie Ende des 19. Jahrhunderts geraubt worden war. Der Gedenkkopf werde vor der Rückgabe noch im Mainzer Landesmuseum ausgestellt, teilte die Hochschule am Dienstag mit. Seit über 50 Jahren war er Bestandteil der Ethnografischen Studiensammlung.

Der Gedenkkopf war eines von über 4.000 Kunstwerken im Königspalast von Benin, der 1897 von einem britischen Expeditionskorps erobert und geplündert worden war. Zahlreiche geraubte Objekte waren danach in verschiedene europäische Staaten gelangt, darunter auch nach Deutschland. Die Republik Nigeria fordert seit Jahrzehnten eine Rückgabe. Einen genauen Zeitpunkt für die Rückkehr der Skulptur nach Afrika gibt es noch nicht.