Mainzer Unimedizin schaltet am Samstag teilweise auf Notstrom

Die Augenklinik, die Hals-Nasen-Ohrenklinik, die Nuklearmedizin und die Frauenklinik bekommen am Samstag stundenweise nur Notstrom. Es finden lediglich Not-Operationen statt.

Am Samstag wird in der Zeit von 8 Uhr bis 14 Uhr in diesen Abteilungen auf Notstrom umgestellt. In dieser Zeit sollen die Reparaturarbeiten an der Stromzufuhr stattfinden. Für die Patientinnen und Patienten hat das Folgen.

Operationen in Mainz auf Minimum reduziert

Die Unimedizin Mainz weist darauf hin, dass während des Notstrom-Betriebs Nur Operationen durchgeführt werden, die dringend notwendig sind. Behandlungen würden auf ein Minimum reduziert. Patientinnen und Patienten, die das betreffe, seien bereits informiert worden, so eine Sprecherin.

Intensivstationen, Notfall-Ambulanzen und Kreißsäle in Betrieb

Von dem Notstrom-Betrieb nicht betroffen sind die Notaufnahmen, die Kreißsäle und die Intensivstationen. Auf der Station für Frühgeborene werden die Eltern gebeten, am Samstag erst am Nachmittag zu kommen, wenn die Reparaturarbeiten abgeschlossen sind.

Kein Kaffee, Kein TV und kein Handy-Laden möglich

Patientinnen und Patienten und Besucher müssen sich auf Einschränkungen einstellen. So werden nicht alle Steckdosen Strom haben. Handys aufladen, Fernsehen schauen oder sich einen Kaffee am Automaten ziehen, geht in der Zeit der Reparatur nicht. Außerdem werden die Eingangshallen der Kliniken und die Toiletten nicht so hell beleuchtet sein wie sonst, so die Sprecherin.

Samstag in einer Woche weitere Reparatur

Weitere Reparaturarbeiten an der Stromzufuhr sind auch am 15. Februar geplant. Danach, so hofft die Sprecherin der Unimedizin Mainz, seien alle Schäden an der Stromzufuhr behoben. Die Klinik bedauert die Einschränkungen und versichert, sich gut auf den Notbetrieb vorbereitet zu haben.