In Rheinhessen und an der Nahe sind seit Beginn der Corona-Pandemie 800 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Das geht aus Daten hervor, die das Robert-Koch-Institut veröffentlicht hat.

Die meisten Menschen starben demnach im Landkreis Mainz-Bingen, gefolgt von der Landeshaupstadt Mainz. Allein in den drei Intensivstationen der Universitätsmedizin sind rund 90 Menschen ums Leben gekommen. Insgesamt gab es in dort 280 Intensivfälle. Trotz steigenden Corona-Fallzahlen gibt es dort noch Kapazitäten, sagte ein Sprecher dem SWR.

Covid-Patienten aus Bayern und Baden-Württemberg in Mainzer Intensivstation?

Die Universitätsmedizin Mainz will jetzt auch Covid-Patienten aus Baden-Württemberg und möglicherweise auch aus Bayern aufnehmen. Im Katastrophenfall ließe sich die Anzahl der Intensivbetten um 66 weitere Betten erhöhen, so der Kliniksprecher weiter. Im Marienhaus Klinikum Mainz gibt es hingegen keine Kapazitäten mehr auf den Intensivstationen.

An diesen Monitoren werden an der Mainzer Uni lebenserhaltende Geräte überwacht SWR Stephan Lenhardt

Freie Intensivbetten in Worms und Bad Kreuznach

Freie Intensivbetten haben neben der Mainzer Unimedizin in der Region nur noch das Klinikum Worms und begrenzt das Diakonie Krankenhaus Bad Kreuznach. Das geht aus dem deutschlandweiten DIWI-Register für Intensivbetten hervor. Das Heilig-Geist-Hospital Bingen teilte auf Anfrage mit, die Klinik habe keine freien Betten, um sie überregional anzubieten. Man habe jedoch einen Puffer, falls Covid-Patienten dort zusätzlich intensivmedizinische Betreuung brauchten. Die Lage sei ernst, es fehle auch an Pflegekräften.

Schwarze Leichensäcke für Covid-Tote

Für die Pfleger auf den Intensivstationen ist Covid wie ein nicht endender Alptraum. Christian Blessing etwa arbeitet als Intensivpfleger an der Mainzer Universitätsmedizin. Seit Beginn der Corona-Pandemie muss er immer wieder Leichname in schwarze Säcke verpacken.

"Das ist wirklich eine Erfahrung, die man nicht braucht. Einen Menschen in einen Sack zu packen, den dann zuzumachen und zu wissen: Den macht nie wieder jemand auf. Das ist ganz schlimm."

Wenn sie verschlossen sind, dürfen sie von niemandem mehr geöffnet werden. Für ihn und die anderen Pflegekräfte ist dies nervenzehrend. Sie sind schon längst an ihrer Belastungsgrenze angekommen. Blessing sagt, dass es nicht an Beatmungsgeräten mangelt, sondern an Personal.

Blessing hofft darauf, dass sich möglichst viele Menschen gegen Corona impfen lassen: "Dass wir im nächsten Jahr nicht wieder hier stehen müssen und dann den (deutschlandweit) 200.000. Covid-Toten bemitleiden müssen."