Die Mainzer Universitätsmedizin will an der Vergabe von neuen Corona-Medikamenten teilnehmen. Derzeit befinde man sich in Gesprächen mit dem Land Rheinland-Pfalz, so eine Sprecherin. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte eigenen Angaben zufolge 200.000 Dosen eines Medikamentes gekauft, das auf Antikörper-Basis schwere Verläufe von Covid-19-Erkrankungen verhindern soll. Das Medikament soll zuerst in Uni-Kliniken eingesetzt werden. Man hoffe, dass man dabei berücksichtigt werde, heißt es von Seiten der Mainzer Unimedizin.