Unimedizin behandelt Tumorpatienten aus Ukraine weiter

An der An der Universitätsmedizin Mainz wurden bisher etwa 80 Patientinnen und Patienten aus der Ukraine behandelt worden. Nach Angaben der Klinik, handelt es sich überweigend um Menschen, die eine Tumortherapie beginnen oder fortsetzen müssen. Der Kontakt sei direkt über die Universitätsklinik Kiew gelaufen. Mit Hilfe eines Netzwerkes sollen auch Kriegsverletzte nach Mainz gebracht werden. Wann die ersten Menschen an der Uniklinik aufgenommen werden, steht noch nicht fest.