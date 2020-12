An der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz wird noch gezögert, wieder Präsenzveranstaltungen einzuführen. Der Präsident, Georg Krausch, warnte die Politik bei einer Online-Konferenz vor zu weitgehenden Öffnungen des Hochschulbetriebs. Weitere Lockerungen müssten gut durchdacht sein, sonst könnten Universitäten schnell zu sogenannten Corona-Hotspots werden. In der Zeit zwischen zwei Vorlesungen begegneten sich in an der Mainzer Universität vor den größten Hörsälen bis zu 2.000 Menschen.