Knapp drei Jahrzehnte stand Harald Strutz beim Fußball-Bundesligisten Mainz 05 in der ersten Reihe. Er war der Präsident, der zusammen mit seinen Vorstandskollegen wie Christian Heidel den Verein aus der Oberliga bis in die erste Liga brachte. Und “nebenbei” noch Jürgen Klopp die ersten Schritte zum Welttrainer ermöglichte. Über solche Erfolgsgeschichten, aber auch über sportliche wie persönliche Niederschläge im Verein erzählt Harald Strutz im Gespräch mit Michael Münkner. Erlebnisse, die Strutz jetzt auch in seiner Autobiographie zusammengefasst hat. Der Titel: “Unfassbar!--29 Jahre Mainz 05”.