Ein 79-jähriger Motorradfahrer ist in Schloßböckelheim im Kreis Bad Kreuznach bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der Mann in einer Rechtskurve aus noch unbekannter Ursache nach links von der Straße abgekommen und in die Leitplanke geschleudert. Er wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei kann es sein, dass ein medizinischer Notfall zu dem Unfall geführt hat.