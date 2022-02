Betrunken Unfall gebaut und auf Parkplatz eingeschlafen

per Mail teilen

Die Polizei Mainz ermittelt gegen einen Autofahrer, der am Montagabend auf einem Supermarktplatz betrunken gegen ein anderes Auto gefahren sein soll. Nach Angaben der Beamten war der 58-Jährige nach dem Unfall auf dem Fahrersitz eingeschlafen. Als der Fahrer des beschädigten Autos nach dem Einkaufen zurückkam, sei der Mann aufgewacht und weggefahren. Das Unfallopfer meldete die Unfallflucht anschließend bei der Polizei. Die Beamten hätten den 58-Jährigen kurz darauf an seiner Wohnanschrift angetroffen, während er weiterhin in seinem Auto saß. Für einen Alkoholtest sei der Mann auf die Dienststelle gebracht worden. Außerdem habe die Polizei ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.