Mehr als 20 Unfälle gab es seit Oktober 2023 auf der Schiersteiner Brücke der A643. Einige Menschen wurden dabei schwer verletzt. Jetzt haben die Arbeiten begonnen, um die Stelle weiter zu entschärfen.

Die Unfälle ereigneten sich alle an derselben Stelle auf der Schiersteiner Brücke - und zwar an einer sogenannten Verschwenkung kurz vor der Abfahrt Mainz-Mombach. Dort teilen sich nämlich die drei Fahrspuren: zwei führen weiter in Richtung Dreieck Mainz. Die dritte wird zur Ausfahrt nach Mainz-Mombach.

Autos und Lkw sind zu schnell auf der Schiersteiner Brücke unterwegs

Nach Angaben der Autobahnpolizei Heidesheim sind die meisten Autos und auch Lkw an der Stelle zu schnell unterwegs. Die Fahrerinnen und Fahrer seien dann überrascht, dass aus drei Fahrspuren plötzlich zwei werden. Und das, obwohl vor der Ausfahrt Mainz-Mombach der Verkehr erst auf 80 und dann auf 60 Stundenkilometer heruntergebremst wird. Wer sich an die Geschwindigkeit halte, habe an der Stelle keine Probleme, sagt die Autobahnpolizei.

Mehr als 20 Unfälle auf der Schiersteiner Brücke

Dennoch hat es seit dem Neubau der Schiersteiner Brücke 22 Unfälle an der Stelle geben. Deswegen musste die Autobahn GmbH etwas tun. Im April wurde ein Blitzer installiert. Seitdem seien die Unfallzahlen schon deutlich zurückgegangen, so die Autobahnpolizei.

Markierung und Betonwände sollen Unfallschwerpunkt auf der Schiersteiner Brücke entschärfen

Seit Sonntag nun werden neue Markierungen auf die Fahrbahn gebracht: Pfeile, die dem Verkehr schon viele hundert Meter vor der Abfahrt Mainz-Mombach signalisieren, welche Spur wohin führt. Für die Markierungsarbeiten werden nach Informationen der Autobahn GmbH in den kommenden Nächten auch immer mal wieder Fahrspuren gesperrt.

Das ist die Gefahrenstellen auf der Schiersteiner Brücke. SWR

Beton-Gleitwände sollen den Verkehr entzerren

Ab Ende Juni sollen dann auch noch sogenannte Beton-Gleitwände aufgestellt werden. Sie sind etwa 80 Zentimeter hoch und sollen dem Verkehr zusätzlich signalisieren, wo welche Spur hinführt. Auch so soll die Gefahrenstelle weiter entschärft werden.

Wann alle Arbeiten abgschlossen sein werden, ist noch unklar. Die Autobahnpolizei Heidesheim geht jedenfalls davon aus, dass sich die Situation auf der Schiersteiner Brücke mit den Maßnahmen so deutlich entzerren wird und so auch weniger Unfälle passieren. Man werde die Stelle aber weiter beobachten, heißt es.