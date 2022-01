per Mail teilen

Die Autobahnpolizei Gau-Bickelheim hat die Höchstgeschwindigkeit auf den beiden Autobahnbrücken bei Alzey vorübergehend auf 60 km/h reduziert. Der Grund dafür sind Sturmböen.

Im Raum Alzey würden bis in die Nacht auf Dienstag Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 90 km/h erwartet. Vor allem für hohe Lastwagen und besonders leichte Fahrzeuge bestehe dadurch eine Unfallgefahr, heißt es in einer Mitteilung.

Deshalb werde die Höchstgeschwindigkeit auf der Weinheimer Talbrücke an der A63 und der Talbrücke über das Alzeyer Gewerbegebiet an der A61 voraussichtlich auch am Dienstag noch reduziert sein.

Polizei rät, Brücken zu umfahren

Gefährdete Fahrzeuge sollen laut Autobahnpolizei eine alternative Route nutzen. Allerdings gebe es durch die Stadt Alzey keine geeignete Alternativstrecke.