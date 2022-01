Unbekannter rammt Autos und flieht

per Mail teilen

Freitagnacht hat ein Unbekannter in Osthofen (Landkreis Alzey-Worms) zwei Autos stark beschädigt und ist dann geflüchtet. Laut Polizei kam der Täter vermutlich nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen ein parkendes Auto, das wiederum auf einen weiteren geparkten Wagen geschoben wurde. An den beiden Autos entstand ein Schaden von mehr als 10.000 Euro. Die Polizei vermutet, dass das Auto des Unfallverursachers stark beschädigt ist. Sie fand nämlich ein abgebrochenes Kunststoffteil eines Audis. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizei wenden.