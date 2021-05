per Mail teilen

Auf der B9 in Worms hat es am Mittwochabend nach einem Autorennen einen schweren Unfall gegeben. Wie die Polizei berichtet, waren drei Autos dort mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Als ein Auto vor einer Ampel bremste, konnte der Fahrer dahinter nicht schnell genug reagieren, musste ausweichen und kollidierte mit dem dritten Auto, das daneben fuhr. Dadurch wurde es gegen einen Ampelmast geschleudert, in zwei Hälften geteilt und kam auf der Gegenfahrbahn zum stehen. Der Fahrer des Autos wurde leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Wegen der Aufräumarbeiten und der Unfallaufnahme musste die B9 für fast sieben Stunden gesperrt werden.