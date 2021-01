per Mail teilen



Ein betrunkener Autofahrer hat am Dienstagabend in Worms zwei Unfälle verursacht und ist anschließend geflohen. Laut Polizei hatte der 41-Jährige erst mit seinem Wagen ein parkendes Auto gestreift, danach fuhr er gegen eine Straßenlaterne. Da sich sein Wagen verkeilt hatte, floh er zu Fuß. Wenige Zeit später kam er aber wieder an den Unfallort zurück Anwohner, die bereits die Polizei alarmiert hatten, erkannten ihn wieder. Ein Alkoholtest ergab laut Polizei 3,37 Promille. Außerdem habe der Mann keinen Führerschein. Gegen ihn wurde ein ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Verkehrsunfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.