Fahranfänger baut Unfall am Verkehrsübungsplatz

Ein 26-jähriger Fahranfänger hat am Samstagnachmittag in Worms einen Autounfall verursacht. Nach Angaben der Polizei hatte er auf einem Verkehrsübungsplatz offenbar Gas- und Bremspedal verwechselt. Infolgedessen fuhr er mit dem Wagen zunächst durch eine Baumgruppe, überquerte eine Kreisstraße und blieb auf der anderen Straßenseite in einem Sandhügel stecken. Der 26-Jährige und sein Beifahrer kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus. Gegen den Fahrer, der keine Fahrerlaubnis hat, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.