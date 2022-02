Betrunkener verursacht Unfall und flüchtet

Ein betrunkener Kleintransporterfahrer ist in Worms beim Rechtsabbiegen gegen ein Auto geprallt, das an einer roten Ampel stand. Der 42-Jährige habe dann flüchten wollen, der andere Fahrer habe ihn jedoch verfolgt und schließlich zur Rede gestellt, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Noch vor Eintreffen der Polizisten sei der mutmaßliche Unfallverursacher weggefahren. Weil das Kennzeichen aber bekannt war, bekam er zu Hause Besuch von der Polizei. Ein Alkoholtest ergab den Angaben zufolge einen Wert von 2,2 Promille. Dem 42-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Er muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von 750 Euro.