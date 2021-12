Am Freitagabend ist bei einem Verkehrsunfall in Worms ein Autofahrer mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt. Nach Angaben der Polizei war der Fahrer offenbar zu schnell gefahren. Durch den Aufprall wurde das Auto so stark deformiert, dass ein Bein des Beifahrers im Fußraum eingeklemmt wurde. Die Feuerwehr brauchte etwa eine Stunde, um den Mann aus seiner Lage zu befreien. Beide Fahrzeuginsassen kamen in ein Krankenhaus.