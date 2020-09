In Mainz ist es in der Saarstraße Mittwoch Abend zu einem folgenschweren Unfall gekommen, weil der Fahrer eines Wagens von einer Wespe im Innenraum abgelenkt war. Wie die Polizei meldet, war der Fahrer kurz vor einer Baustelle unaufmerksam und krachte in einen vor ihm stehenden PKW. Der wiederum schob sich in zwei weitere Autos. Insgesamt wurden vier Menschen zum Teil schwer verletzt. Vier Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von rund 42 000 Euro. Die Saarstraße stadtauswärts war drei Stunden voll gesperrt. Im abendlichen Berufsverkehr kam es zu Staus auf den Ausweichstrecken.