Ein Polizeiwagen ist auf der Fahrt zu einem Einsatz bei Bodenheim (Landkreis Mainz-Bingen) in den Gegenverkehr geraten und mit einem Sportwagen kollidiert. Die 31 Jahre alte Fahrerin des Sportwagens und die 24 Jahre alte Beifahrerin im Streifenwagen wurden leicht verletzt, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte. Ein siebenjähriges Kind im Sportwagen sowie der 27 Jahre alte Fahrer im Streifenwagen blieben unverletzt. Beide Autos wurden schwer beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen geriet der Streifenwagen auf nasser und verschmutzter Fahrbahn ins Rutschen und kam so in den Gegenverkehr. Die Beamten waren auf dem Weg zu einem Einsatz und fuhren mit Blaulicht und Martinshorn.