Unfall nach Sekundenschlaf

Auf der B420 bei Wörrstadt (Kreis Alzey-Worms) hat ein Autofahrer am Donnerstagmorgen einen schweren Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei war der 33-Jährige in einen Sekundenschlaf gefallen. Der Mann geriet dadurch in seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Sowohl der Mann als auch die andere Fahrerin wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Alkohol sei nicht im Spiel gewesen, heißt es von Seiten der Polizei.