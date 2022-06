Eine Motorradfahrerin ist auf einer Landstraße in Rheinhessen tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei fuhr sie am späten Donnerstagnachmittag auf der L409 von Wendelsheim (Kreis Alzey-Worms) in Richtung Wonsheim. Dabei sei sie auf ein vor ihr fahrendes Auto aufgefahren und gestürzt. Anschließend sei die etwa 30 Jahre alte Frau von einem Pkw auf der Gegenfahrbahn erfasst worden. Die Motorradfahrerin erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen.