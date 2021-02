Bein einem Unfall in Groß-Gerau ist am Mittwochabend ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war er mit einem Auto zusammen gestoßen, warum sei noch unklar. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer sei unverletzt geblieben, habe aber einen Schock erlitten, so die Polizei. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro. Sie bittet Zeugen des Unfalls, sich bei der Polizei in Groß-Gerau zu melden.