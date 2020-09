Eine Autofahrerin ist am Montagabend in Wiesbaden mit einem Rettungswagen zusammengestoßen. Der Rettungswagen war mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs und wollte die Autofahrerin links überholen, meldet die Polizei. In diesem Moment bog die 35 – jährige jedoch links ab und beide Wagen prallten zusammen. Die Insassen des Rettungswagens blieben unverletzt. Die Frau wurde noch am Unfallort von der Besatzung des Rettungswagens versorgt, bevor sie ins Krankenhaus kam. Wegen der Unfallaufnahme war die Dotzheimer Straße im abendlichen Berufsverkehr fast eine Stunde lang gesperrt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf über 12 000 Euro geschätzt.