Übermüdung: Familie verunglückt im Auto

Eine Familie ist am Sonntagabend in ihrem Auto bei Hahnenbach im Kreis Bad Kreuznach verunglückt. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und an einer Hausecke zum Stehen. Nach Angaben der Kirner Polizei wurde die 39-jährige Fahrerin leicht und ihr Beifahrer mittelschwer verletzt. Die beiden Kinder im Alter von vier Monaten und fünf Jahren blieben unverletzt. Sie wurden aber zur Sicherheit mit ihren Eltern in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden. Gegenüber der Polizei gab die Frau aus dem Kreis Cochem-Zell an, sie sei übermüdet. Gegen die 38-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.