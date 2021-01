per Mail teilen

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am frühen Dienstagmorgen bei Worms einen Unfall gebaut hat und anschließend geflohen ist. Nach bisherigen Ermittlungen war der der Unbekannte auf der B9 von Worms in Richtung Ludwigshafen unterwegs. An der Ausfahrt "Rheinufer 2" verlor er offenbar die Kontrolle über sein Auto – vermutlich weil er zu schnell unterwegs war. Der Wagen touchierte einen Baum, überschlug sich mehrfach und kam schließlich neben der Fahrbahn zum Stehen. Als die Polizei vor Ort eintraf, war der Fahrer bereits verschwunden und hatte die Auto-Kennzeichen mitgenommen. Im Wagen fanden die Beamten diverse leere Flaschen alkoholischer Getränke. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Worms entgegen.