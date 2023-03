Feuerwehrauto und Pkw krachen in Mainz-Mombach zusammen

per Mail teilen

Bei einem Einsatz der Mainzer Feuerwehr ist es am Dienstagmittag auf einer Kreuzung zu einem Zusammenstoß gekommen. Dabei wurden vier Menschen verletzt.

Das Fahrzeug der Feuerwehr befand sich auf dem Rückweg von einem Einsatz im Mainzer Müllheizkraftwerk. Dort hatte Sperrmüll gebrannt. Danach erhielten die Feuerwehrleute einen Folgeauftrag. Mit Blaulicht und Martinshorn machten sie sich auf den Weg. An einer Kreuzung in Mainz-Mombach sei das Einsatzfahrzeug dann mit einem Auto zusammengestoßen, sagt Michael Ehresmann, Sprecher der Mainzer Berufsfeuerwehr. Vier Menschen seien dabei verletzt worden.

Unfallhergang wird untersucht

Der Fahrer des Autos und drei Feuerwehrleute kamen ins Krankenhaus. "Es wurde aber niemand schwer verletzt", sagt Ehresmann. "Wir haben gut geschulte Einsatzkräfte und laute Fahrzeuge, die gute gehört werden", sagt der Pressesprecher weiter. Doch was genau an der Kreuzung in Mainz-Mombach geschehen sei, müssten nun Sachverständige und die Polizei klären.

Fahrzeuge wurden abgeschleppt

Beide Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Bei dem Einsatzfahrzeug gehe man von einem erheblichen Schaden aus, sagt Ehresmann. Er schätzt, dass dieser im sechsstelligen Bereich liegen könnte.