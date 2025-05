Unfall mit Bus in Mainz

In der Rheinstraße in Mainz sind am Dienstagvormittag ein Bus und ein Auto zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei wurden dabei mehrere Menschen verletzt.

Nach Informationen der Mainzer Polizei wurden fünf Menschen leicht verletzt. Einige stürzten in dem Bus. Vier Menschen kamen ins Krankenhaus. Darunter befanden sich laut Polizei auch der Busfahrer und eine Autofahrerin. Frau soll Bus übersehen haben Inzwischen ist auch klar, was passiert ist. Wie die Polizei berichtet, wollte die Autofahrerin abbiegen und hatte dabei den Bus der Linie 71 übersehen. Der Wagen der Frau musste abgeschleppt werden. Der Bus war noch fahrbereit. Während der Unfallaufnahme in Höhe des Schlosses kam es in der Rheinstraße zu Staus. Am späten Dienstagvormittag war die Fahrbahn wieder frei.