per Mail teilen

Begrenzungssteine sind einem Autofahrer in der Nacht auf Dienstag zum Verhängnis geworden. Die Feuerwehr Mainz hatte alle Hände voll zu tun.

Am Ortseingang des Mainzer Stadtteils Ebersheim ist in der Nacht auf Dienstag ein Fahrzeug aus noch unbekannter Ursache von der Straße abgekommen. Nach Angaben der Feuerwehr Mainz war das Auto mit Begrenzungssteinen zusammengestoßen.

Fahrer wurde eingeklemmt

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer in seinem Wagen eingeklemmt. Die Rettung sei kompliziert und zeitaufwendig gewesen, berichtet die Feuerwehr. Der Mann wurde in ein Mainzer Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Ortseinfahrt nach Ebersheim war über drei Stunden gesperrt.