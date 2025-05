Auto überschlägt sich in Wohngebiet in Ingelheim

Nach ersten Informationen der Polizei wurde bei dem Unfall in Ingelheim eine Frau verletzt. Sie hatte offenbar die Kontrolle über ihr Auto verloren.

Das Wohngebiet, in dem der Unfall passiert ist, liegt unweit der Selz. Dort hat die Frau am Dienstagnachmittag die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Warum, ist noch unklar. Das Auto landete auf dem Dach. Ein weiteres Fahrzeug, das in der Straße am Fahrbahnrand stand, wurde bei dem Unfall ebenfalls beschädigt. Um den Unfallhergang zu klären, wurde laut Polizei ein Gutachter hinzugezogen.

Autofahrerin kam ins Krankenhaus

Nach Angaben der Feuerwehr wurde die Fahrerin in ein Krankenhaus gebracht. Den alarmierten Rettungshubschrauber habe man dazu aber nicht gebraucht. Andere Autofahrer oder Fußgänger waren laut Polizei nicht an dem Unfall beteiligt.