Auto in Gegenverkehr - drei Verletzte

In Ingelheim sind bei einem Unfall am Montagnachmittag drei Autofahrerinnen verletzt worden. Zwei von ihnen kamen nach Angaben der Ingelheimer Polizei ins Krankenhaus. Aus noch ungeklärten Gründen war auf der Westumgehung eine Autofahrerin frontal in den Gegenverkehr geraten. Sie stieß dort mit einer Mercedesfahrerin zusammen. Eine dritte Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in die Unfallstelle. Die Ingelheimer Westumgehung musste für die Rettungs- und Aufräumarbeiten zwei Stunden voll gesperrt bleiben.