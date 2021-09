Wormser Polizisten nach schwerem Verkehrsunfall verletzt

per Mail teilen

Auf der Bundesstraße 9 in Worms hat es am Dienstag Abend einen schweren Unfall mit einem Streifenwagen gegeben. Wie die Polizei mitteilt, war der Streifenwagen mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz bei einem anderen Verkehrsunfall.

Auf dem Weg dorthin kam es zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Auto. Dieses kam aus einer Einmündung und fuhr auf die B9 auf. Der Streifenwagen kam von der Fahrbahn ab und prallte auf einem angrenzenden Parkplatz gegen ein weiteres Auto. Dieser PKW wurde dann seinerseits gegen zwei andere auf dem Parkplatz abgestellte Fahrzeuge geschoben. Die Bundesstraße 9 im Wormser Industriegebiet war bis in die frühen Morgenstunden gesperrt, weil ein Gutachter dort den Unfallhergang untersuchte.

Polizisten kommen in Krankenhäuser

Die beiden Polizisten in dem Streifenwagen, ein 28-jährige Fahrer und seine 24-jährige Kollegin, wurden in Krankenhäuser gebracht. Sie wurden bei dem Unfall allerdings nur leicht verletzt. Die Aufnahme des Unfalls in Worms hatte die Polizei Oppenheim übernommen.

Hoher Sachschaden durch Unfall

Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mehr als 80.000 Euro. Auch die Mainzer Staatsanwaltschaft hat sich in die Ermittlungen eingeschaltet. Drei der fünf an dem Unfall beteiligten Autos wurden sicher gestellt.

Polizisten waren auf Weg zu anderem Unfall

Eigentlich hätten die beiden Polizisten einen andere Unfall aufnehmen sollen. Dabei war ein Mann mit seinem Wagen nach einem Ausweichmanöver in Worms-Rheindürkheim gegen eine Hauswand geprallt. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.