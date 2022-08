Unfall im Weinberg bei Weinsheim: Hubschrauber findet Fahrer

per Mail teilen

Ein Mann baut in den Weinbergen bei Weinsheim (Landkreis Bad Kreuznach) einen Unfall und alarmiert die Polizei. Die kann ihn aber erst einmal gar nicht finden.

Am Montagabend um 22:11 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein: Ein Autofahrer aus dem Landkreis Mainz-Bingen meldete, dass er einen Unfall verursacht habe und Hilfe benötige. Er befinde sich in der Gemarkung Weinsheim.

Polizeihubschrauber findet Unfallstelle

Einsatzkräfte der Polizei machten sich auf den Weg, konnten den Anrufer aber zunächst nicht finden. Ein Polizeihubschrauber, der zufällig in der Region im Einsatz war, wurde zu Hilfe gerufen. Dieser konnte den Unfallwagen und den dazugehörigen Fahrer schließlich entdecken.

Fahrer unverletzt, Weinreben beschädigt

Nach Angaben der Polizei befand sich der Unfallort an einer sehr unwegsamen Stelle mitten in einem Weinberg. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der 40-jährige Autofahrer von einem Feldweg abgekommen. Sein Wagen touchierte mehrere Weinreben und kam in dem Weinberg zum Stehen. Der Mann blieb unverletzt. Es wurden allerdings mehrere Weinreben zerstört. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar.

Ein Atem-Alkoholtest bei dem Fahrer ergab laut Polizei 1,76 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Das Auto soll im Laufe des Dienstags aus dem Weinberg geborgen werden.