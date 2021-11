Am Samstagabend ist auf der Autobahn A61 ein Fohlen aus einem Pferdetransporter gesprungen und hat so einen Unfall verursacht. Kurz vor der Ausfahrt Stromberg in Fahrtrichtung Koblenz wurde das Tier von mehreren Fahrzeugen erfasst. An sechs Autos entstand ein Gesamtschaden von etwa 30.000 Euro. Das Fohlen überlebte den Unfall nicht. Wie es aus dem Transporter kam, ist nach Angaben der Polizei noch nicht abschließend geklärt.