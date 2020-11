Ein Autofahrer ist bei Raunheim auf der A 67 in eine Baustelle gefahren und hat anschließend mit seinem Beifahrer Fahrerflucht begangen. Wie die Polizei berichtet, rannte der Beifahrer in einen angrenzenden Wald. Dort wurde er von einem Polizeihund aufgespürt. Den Fahrer des Unfallwagens traf die Polizei in seiner Wohnung in Hochheim an. Bei dem Unfall auf der Autobahn entstand ein Schaden von rund 3 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Bei dem Fahrer wurde jedoch eine Blutentnahme vorgenommen.